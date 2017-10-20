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В Челябинской области арестовали двух сектанток, которые довели женщину до помешательства
20.10.2017 г. 14:03
Фото с сайта 74.мвд.рф
Местным жительницам предъявлены обвинения по статьям о создании организации, посягающей на личность и права граждан и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, женщины в течение 2015-2016 годов руководили объединением «Орда», деятельность которого запрещена решением Челябинского областного суда.
Обвиняемые проводили религиозные обряды, в результате которых причинили тяжкий вред здоровью третей женщины: у нее возникло психическое расстройство. Во время обысков у руководителей секты правоохранители изъяли обрядовые предметы и запрещенную литературу. Обе женщины заключены под стражу, сообщили в управлении СКР по Челябинской области.
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