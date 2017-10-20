Глава Росатома пригласил на работу молодого сварщика из Челябинска

Фото с сайта www.cpv.ru

Предложение от Алексея Лихачева южноуралец Вадим Миндигалиев получил на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills в Абу-Даби. Молодой человек принимал участие в соревнованиях в составе национальной сборной России. Алексей Лихачев оценил работу сварщика и предложил ему должность на производственном объединении "Маяк" в Озерске.

"России нужны профессиональные, современно мыслящие кадры. Движение WorldSkills дает новое отношение к человеку труда. Это не только работник, но и творческая личность с креативным мышлением", — заявил глава госкорпорации.

Челябинец обрадовался поступившему предложению. Он отметил, что давно хотел устроиться на завод, который входит в Росатом. Вадим Миндигалиев закончил технический колледж по специальности "Сварочное дело". Он регулярно принимал участие в соревнованиях различного уровня, где завоевал несколько медалей за профессионализм.

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