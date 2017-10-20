В ноябре к системе «112» в Челябинской области подключат всех сотовых операторов

Фото с сайта pro-zhukovskiy.ru

Время обработки вызова будет составлять максимум 65 секунд. Сама система заработает в полной мере в первой половине 2018 года, сообщил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

Сейчас номер для экстренных вызовов функционирует в опытном режиме только на территории Челябинска. И подключены к ней лишь два оператора связи. С 15 сентября 2017 года диспетчеры принимают и обрабатывают до 7 тыс. вызовов еженедельно. Савченко добавил, что система «112» — это замкнутая сеть, в которой операторы, принимающие сообщения о происшествиях, сопряжены с полицией, МЧС, скорой помощью, аварийной службой и УФСБ.

Схема оперативного вызова служб внедряется по поручению губернатора Бориса Дубровского. На эти цели с 2018 по 2021 годы будет потрачено около 270 млн рублей.

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