Пожилой южноуралец проведет в колонии 14 лет за надругательство над детьми

Фото с сайта sledcom.ru

Жертвами педофила стали девятилетний мальчик и шестилетняя девочка. Преступления 63-летний житель Увельского района совершал на территории заброшенного дома в мае и августе 2016 года.

Суд признал мужчину виновным в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Как сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области, педофил приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.





Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 20.10.2017 г.»