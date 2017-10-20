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Пожилой южноуралец проведет в колонии 14 лет за надругательство над детьми
20.10.2017 г. 13:47
Фото с сайта sledcom.ru
Жертвами педофила стали девятилетний мальчик и шестилетняя девочка. Преступления 63-летний житель Увельского района совершал на территории заброшенного дома в мае и августе 2016 года.
Суд признал мужчину виновным в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Как сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области, педофил приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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