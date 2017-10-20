Расходы областного бюджета в следующем году увеличатся на 13%

Фото с сайта gubernator74.ru

Они составят около 150 млрд рублей. Более 70% этой суммы будет потрачено на решение социальных вопросов. "Приоритетными остаются меры соцподдержки и те направления, что нацелены на повышения благосостояния населения", — отметил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

Наиболее существенно возрастут расходы на развитие здравоохранения — на 40% по сравнению с этим годом. Финансирование образования увеличится до 38,5 млрд рублей. В 3,5 раза возрастут расходы на закупку школьных учебников. Дорожный фонд региона также увеличен почти в два раза - до 11,9 млрд рублей.

Доходы бюджета на 2018 год запланированы с увеличением к первоначальному прогнозу текущего года на 19%. Их сумма составит 119,2 млрд руб. Проект главного финансового документа региона был утвержден правительством сегодня, 20 октября. Бюджет, по словам губернатора Бориса Дубровского, получился сбалансированным. Он будет вынесен на рассмотрение Заксобрания в ноябре.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 20.10.2017 г.»