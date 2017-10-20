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Юниорский чемпионат мира, который пройдет в Челябинске, будут показывать в десятках стран
20.10.2017 г. 13:28
Арена "Трактор" имеет хорошие условия для организации телетрансляций. Это отметил продюсер канадского канала TSN Пол Грэм в ходе рабочего визита в Челябинск. Специалист занимается подготовкой трансляционного пакета для международной федерации хоккея. Продюсер осмотрел место проведения чемпионата, изучил условия для работы операторской группы и ведения прямых эфиров. Канадский специалист остался доволен ареной "Трактор".
"В ней есть все необходимое для комфортного пребывания спортсменов, отличный обзор для болельщиков и много позиций для размещения телекамер", — отметил он.
Чемпионат мира по хоккею среди юниоров до 18 лет пройдет с 18 по 30 апреля 2018 года в Челябинске и Магнитогорске.
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