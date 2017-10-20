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Южноуральцу, который насмерть сбил инспектора ДПС, предъявили обвинение

20.10.2017 г. 13:27

Южноуральцу, который насмерть сбил инспектора ДПС, предъявили обвинение
Фото с сайта 74.мвд.рф

Мужчине вменяют статью о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщается на сайте следственного управления СКР по Челябинской области.

ДТП произошло 30 сентября 2017 года в селе Травники Чебаркульского района. Инспектор ДПС пытался остановить автомобиль ВАЗ-2101. Водитель отказался тормозить. Он наехал на полицейского и провез его на капоте. Сотрудника ГИБДД госпитализировали. Инспектор скончался в больнице спустя неделю.

Водитель скрылся с места происшествия и был объявлен в федеральный розыск. В среду, 18 октября, мужчина явился в полицию с повинной. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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