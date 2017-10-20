- -3 ... -5 C°
- 0 ... +2 C°
- 57.5118р. - 0.0588
- 67.8927р. - 0.0406
Опубликован список платных парковок в Челябинске
20.10.2017 г. 13:25
Судя по перечню, на территории практически всего центра города автомобили можно будет ставить только за деньги. Водителям придется платить за стоянку на улицах Труда, Кирова, Цвиллинга, Сони Кривой, Свободы, Энгельса, Васенко, на проспектах Ленина и Свердловском. Всего в постановлении главы администрации города Евгения Тефтелева о создании платных парковок указано 68 участков в центре.
Первая стоянка появится на Театральной площади в конце ноября. Стоимость парковки составит 30 рублей в час. Даты открытия других площадок пока не известны.
Перечень частей автомобильных дорог общего пользования местного значения города Челябинска, в границах которых создаются платные парковки:
|
№
п/п
|
Части автомобильных дорог
|
1.
|
ул. Васенко: от дома № 4 до дома № 100
|
2.
|
ул. Васенко: от дома № 25 до дома № 65-а
|
3.
|
ул. Витебская: от дома № 2 до дома № 6
|
4.
|
ул. Витебская: от дома № 1 до дома № 15
|
5.
|
ул. Володарского: от дома № 10 до дома № 52
|
6.
|
ул. Воровского: от дома № 2 до дома № 30а
|
7.
|
ул. Воровского: от дома № 1 до дома № 21
|
8.
|
ул. Елькина: от дома № 10 до дома № 96
|
9.
|
ул. Елькина: от дома № 5 до дома № 85
|
10.
|
ул. Железнодорожная, дом № 7
|
11.
|
пер. Институтский, 1-й
|
12.
|
ул. Либкнехта: от дома № 1 до дома № 9
|
13.
|
ул. Либкнехта: от дома № 2 до дома № 36
|
14.
|
ул. Маркса: от дома № 2 до дома № 80
|
15.
|
ул. Маркса: от дома № 39 до дома № 131
|
16.
|
ул. Кирова: от дома № 139/1 до дома № 130-е
|
17.
|
ул. Кирова: от дома № 80 до дома № 130-и
|
18.
|
ул. Клары Цеткин: от дома № 16 до дома № 70
|
19.
|
ул. Коммуны: от дома № 44 до дома № 122
|
20.
|
ул. Коммуны: от дома № 35 до дома № 147
|
21.
|
ул. Красная: от дома № 2 до дома № 48
|
22.
|
ул. Красная: от дома № 9 до дома № 75
|
23.
|
ул. Красноармейская: от дома № 88 до дома № 166/1
|
24.
|
ул. Красноармейская: от дома № 61 до дома № 113
|
25.
|
просп. Ленина: от дома № 28-д до дома № 86
|
26.
|
просп. Ленина: от дома № 21-в до дома № 89
|
27.
|
ул. Лесопарковая: от дома № 3 до дома № 9-а
|
28.
|
ул. Плеханова: от дома № 1 до дома № 47
|
29.
|
ул. Плеханова: от дома № 4 до дома № 36
|
30.
|
пл. МОПРа: от дома № 2 до дома № 10
|
31.
|
пл. МОПРа: от дома № 5 до дома № 9
|
32.
|
пл. Революции: от дома № 1 до дома № 7
|
33.
|
пл. Революции: от дома № 2 до дома № 8
|
34.
|
пл. Ярославского, дом № 1
|
35.
|
пл. Привокзальная: от дома № 1/1 до дома № 7/1
|
36.
|
ул. Постышева, дом № 3
|
37.
|
ул. Постышева, дом № 6
|
38.
|
ул. Пушкина: от дома № 1 до дома № 73
|
39.
|
ул. Пушкина: от дома № 6 до дома № 70
|
40.
|
ул. Российская: от дома № 128 до дома № 220
|
41.
|
ул. Российская: от дома № 159 до дома № 275
|
42.
|
просп. Свердловский: от дома № 38 до дома № 88
|
43.
|
просп. Свердловский: от дома № 51-а до дома № 71
|
44.
|
ул. Свободы: от дома № 10 до дома № 108-а
|
45.
|
ул. Свободы: от дома № 65 до дома № 179
|
46.
|
ул. Свободы, дом № 185
|
47.
|
ул. Советская: от дома № 10 до дома № 38
|
48.
|
ул. Советская: от дома № 9а до дома № 67
|
49.
|
ул. Сони Кривой: от дома № 24 до дома № 62
|
50.
|
ул. Сони Кривой: от дома № 33 до дома № 85
|
51.
|
ул. Степана Разина, дом № 9
|
52.
|
Театральная площадь
|
53.
|
ул. Тернопольская: от дома № 4 до дома № 16
|
54.
|
ул. Тернопольская: от дома № 21 до дома № 27
|
55.
|
ул. Тимирязева: от дома № 2 до дома № 36
|
56.
|
ул. Тимирязева: от дома № 1 до дома № 41
|
57.
|
ул. Труда: от дома № 40 до дома № 172
|
58.
|
ул. Труда: от дома № 61 до дома № 189
|
59.
|
ул. Цвиллинга: от дома № 2 до дома № 46/1
|
60.
|
ул. Цвиллинга: от дома № 5 до дома № 41-а
|
61.
|
ул. Энгельса: от дома № 8 до дома № 44-г
|
62.
|
ул. Энгельса: от дома № 13 до дома № 83
|
63.
|
ул. Энтузиастов: от дома № 2 до дома № 34
|
64.
|
ул. Энтузиастов: от дома № 1 до дома № 31
|
65.
|
ул. Южная: от дома № 1 до дома № 3
|
66.
|
ул. Южная: от дома № 2-б до дома № 2-в
|
67.
|
ул.3-го Интернационала: от дома № 114 до дома № 130
|
68.
|
ул.3-го Интернационала: от дома № 111 до дома № 119
Источник: Официальный сайт администрации Челябинска
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 14.09.2017 г. В Челябинске резко подорожали парковки
- 14.08.2017 г. На бесплатной парковке у аэропорта появится табло с информацией о прибывающих самолетах
- 19.06.2017 г. Рядом с аэропортом Челябинска оборудуют бесплатную стоянку
- 25.05.2017 г. Прокуратура потребовала демонтировать шлагбаум у оперного театра
- 17.05.2017 г. Тариф на платных парковках в Челябинске составит 30 рублей в час