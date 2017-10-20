Опубликован список платных парковок в Челябинске

Фото с сайта carclub.ru

Судя по перечню, на территории практически всего центра города автомобили можно будет ставить только за деньги. Водителям придется платить за стоянку на улицах Труда, Кирова, Цвиллинга, Сони Кривой, Свободы, Энгельса, Васенко, на проспектах Ленина и Свердловском. Всего в постановлении главы администрации города Евгения Тефтелева о создании платных парковок указано 68 участков в центре.

Первая стоянка появится на Театральной площади в конце ноября. Стоимость парковки составит 30 рублей в час. Даты открытия других площадок пока не известны.

Перечень частей автомобильных дорог общего пользования местного значения города Челябинска, в границах которых создаются платные парковки:

№ п/п Части автомобильных дорог 1. ул. Васенко: от дома № 4 до дома № 100 2. ул. Васенко: от дома № 25 до дома № 65-а 3. ул. Витебская: от дома № 2 до дома № 6 4. ул. Витебская: от дома № 1 до дома № 15 5. ул. Володарского: от дома № 10 до дома № 52 6. ул. Воровского: от дома № 2 до дома № 30а 7. ул. Воровского: от дома № 1 до дома № 21 8. ул. Елькина: от дома № 10 до дома № 96 9. ул. Елькина: от дома № 5 до дома № 85 10. ул. Железнодорожная, дом № 7 11. пер. Институтский, 1-й 12. ул. Либкнехта: от дома № 1 до дома № 9 13. ул. Либкнехта: от дома № 2 до дома № 36 14. ул. Маркса: от дома № 2 до дома № 80 15. ул. Маркса: от дома № 39 до дома № 131 16. ул. Кирова: от дома № 139/1 до дома № 130-е 17. ул. Кирова: от дома № 80 до дома № 130-и 18. ул. Клары Цеткин: от дома № 16 до дома № 70 19. ул. Коммуны: от дома № 44 до дома № 122 20. ул. Коммуны: от дома № 35 до дома № 147 21. ул. Красная: от дома № 2 до дома № 48 22. ул. Красная: от дома № 9 до дома № 75 23. ул. Красноармейская: от дома № 88 до дома № 166/1 24. ул. Красноармейская: от дома № 61 до дома № 113 25. просп. Ленина: от дома № 28-д до дома № 86 26. просп. Ленина: от дома № 21-в до дома № 89 27. ул. Лесопарковая: от дома № 3 до дома № 9-а 28. ул. Плеханова: от дома № 1 до дома № 47 29. ул. Плеханова: от дома № 4 до дома № 36 30. пл. МОПРа: от дома № 2 до дома № 10 31. пл. МОПРа: от дома № 5 до дома № 9 32. пл. Революции: от дома № 1 до дома № 7 33. пл. Революции: от дома № 2 до дома № 8 34. пл. Ярославского, дом № 1 35. пл. Привокзальная: от дома № 1/1 до дома № 7/1 36. ул. Постышева, дом № 3 37. ул. Постышева, дом № 6 38. ул. Пушкина: от дома № 1 до дома № 73 39. ул. Пушкина: от дома № 6 до дома № 70 40. ул. Российская: от дома № 128 до дома № 220 41. ул. Российская: от дома № 159 до дома № 275 42. просп. Свердловский: от дома № 38 до дома № 88 43. просп. Свердловский: от дома № 51-а до дома № 71 44. ул. Свободы: от дома № 10 до дома № 108-а 45. ул. Свободы: от дома № 65 до дома № 179 46. ул. Свободы, дом № 185 47. ул. Советская: от дома № 10 до дома № 38 48. ул. Советская: от дома № 9а до дома № 67 49. ул. Сони Кривой: от дома № 24 до дома № 62 50. ул. Сони Кривой: от дома № 33 до дома № 85 51. ул. Степана Разина, дом № 9 52. Театральная площадь 53. ул. Тернопольская: от дома № 4 до дома № 16 54. ул. Тернопольская: от дома № 21 до дома № 27 55. ул. Тимирязева: от дома № 2 до дома № 36 56. ул. Тимирязева: от дома № 1 до дома № 41 57. ул. Труда: от дома № 40 до дома № 172 58. ул. Труда: от дома № 61 до дома № 189 59. ул. Цвиллинга: от дома № 2 до дома № 46/1 60. ул. Цвиллинга: от дома № 5 до дома № 41-а 61. ул. Энгельса: от дома № 8 до дома № 44-г 62. ул. Энгельса: от дома № 13 до дома № 83 63. ул. Энтузиастов: от дома № 2 до дома № 34 64. ул. Энтузиастов: от дома № 1 до дома № 31 65. ул. Южная: от дома № 1 до дома № 3 66. ул. Южная: от дома № 2-б до дома № 2-в 67. ул.3-го Интернационала: от дома № 114 до дома № 130 68. ул.3-го Интернационала: от дома № 111 до дома № 119

Источник: Официальный сайт администрации Челябинска

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 20.10.2017 г.»