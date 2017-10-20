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Жителей села Миасское отрезали от отопления в целях экономии

20.10.2017 г. 13:20

Жителей села Миасское отрезали от отопления в целях экономии
Автор фото: Дмитрий Руденок

Без тепла остались пять домов на улице Ленина. В разгар отопительного сезона жителям сообщили, что теплотрассе нужен ремонт, но на это нет средств. Через несколько дней у домов появились рабочие, которые начали выкапывать трубы. Представители администрации рекомендовали людям перейти на газовое отопление. Тем, у кого нет денег на покупку оборудования, глава Красноармейского района Юрий Сакулин посоветовал взять кредиты или использовать печи.

Ремонт теплотрассы проводить отказались. Администрация не видит смысла в трате денег ради нескольких домов. Оставшиеся без отопления жители написали заявление в прокуратуру и обратились к уполномоченному по правам человека в Челябинской области.

 

   Автор фото: Дмитрий Руденок

 

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