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Китай заинтересован в поставке соевого шрота в Челябинскую область
20.10.2017 г. 13:17
Фото с сайта pravmin74.ru
Южноуральские агрономы смогут использовать сырье для изготовления комбикормов. Возможное сотрудничество обсуждалось во время визита челябинской делегации в Китай.
Министр сельского хозяйства области Сергей Сушков посетил завод по производству соевого масла. В рамках визита состоялись переговоры. На них обсуждалась возможность организации поставок соевого шрота в Челябинскую область.
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