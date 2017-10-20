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Китай заинтересован в поставке соевого шрота в Челябинскую область

20.10.2017 г. 13:17

Китай заинтересован в поставке соевого шрота в Челябинскую область
Фото с сайта pravmin74.ru

Южноуральские агрономы смогут использовать сырье для изготовления комбикормов. Возможное сотрудничество обсуждалось во время визита челябинской делегации в Китай.

Министр сельского хозяйства области Сергей Сушков посетил завод по производству соевого масла. В рамках визита состоялись переговоры. На них обсуждалась возможность организации поставок соевого шрота в Челябинскую область.

 

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