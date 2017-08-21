На кону миллион. Премия для прорывного бизнеса Челябинска

На кону миллион. Годовое рекламное сопровождение бизнеса на такую сумму получит победитель бизнес-премии "Сделано в Челябинске". Прием заявок на участие в мультимедийном проекте "Челябинского эха" и 31 канала открыт до 10 сентября.

Цель премии - привлечь внимание к предприятиям, которые производят уникальные продукты, востребованные в регионе и за его пределами. Компании в любые времена испытывают давление как со стороны конкурентов, так и со стороны государства. У всех разные способы выживания и секреты успеха. Задача премии - рассказать о лучших практиках, отмечает гендиректор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев.

«Для участников это очередной инструмент выхода на своих партнеров, покупателей, чтобы рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, при этом показать пример для тех, кто собирается заниматься бизнесом, потому что сейчас это такая рискованная зона, и многие люди, видя, какое давление испытывает бизнес, боятся начинать свое дело. Мы думаем, что этот проект поможет такие страхи развеять», - отметил Валерий Шагиев.

Бизнес-премия "Сделано в Челябинске" - проект, который реализуется третий год подряд. В 2016 году одним из победителей стало адвокатское бюро "Ковалев, Рязанцев и партнеры". Как отметил управляющий партнер компании Евгений Ковалев, участие в проекте позволило увидеть сильные стороны организации и скорректировать планы по развитию.





«Мне кажется, успешность определяется не по самооценке, а по тому, как ты выглядишь на фоне других, таких же успешных, компаний, как ты. Это очень хороший повод проверить себя и посмотреть на себя со стороны, посмотреть на тех, кто будет рядом с вами, и иногда, проговаривая то, что у тебя есть, демонстрируя, ты понимаешь те места, над которыми нужно поработать еще, ты понимаешь то, что у тебя действительно сильно», - рассказал Евгений Ковалев.

Участие в бизнес-премии "Сделано в Челябинске" бесплатное. Прием заявок открыт до 10 сентября на сайте echochel.ru. Главный приз премии - годовое рекламное сопровождение бизнеса на 1 млн рублей. Лауреатов определят члены экспертного совета. Победители будут названы в декабре 2017 года.

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».

Сроки проведения премии 07 августа - 10 декабря 2017 г. Участие в конкурсе бесплатное. Подробная информация об организаторах премии, порядке и условиях участия в премии, о количестве призов и подарков, условиях, сроках и порядке их получения опубликована на сайте /sdelano-v-cheljabinske-2017/.

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