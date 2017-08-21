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В Челябинской области завершается приемка школ к новому учебному году
21.08.2017 г. 16:28
В Челябинской области завершается приемка школ к новому учебному году. В кратчайшие сроки закончить все подготовительные мероприятия, проверить учреждения и их комплектацию главам городов и районов поручил губернатор Борис Дубровский.
«Поручаю в оставшиеся дни полностью завершить подготовку школ к началу учебного сезона, решить все вопросы с надзорными органами и принять участие в торжественных школьных линейках в своих территориях», – подчеркнул глава региона.
В этом году 1 сентября на Южном Урале за парты сядут более 390 тыс. школьников. В День знаний в Челябинске в микрорайоне Парковый откроется самое большое среднее образовательное учреждение в регионе. Проектная мощность школы – 1175 мест. Туда уже зачислено 1723 ребенка, среди которых около 500 - первоклассники.
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