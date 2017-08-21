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92-летняя жительница Еманжелинска через суд доказывает, что родилась не 30 февраля
21.08.2017 г. 16:26
92-летняя жительница Еманжелинска через суд доказывает, что родилась не 30 февраля. Неверную дату внесли в свидетельство о рождении женщины - поставили 30 вместо 10. Потом опечатка перекочевала в паспорт. Ошибку исправили только в 2002 году. В свидетельстве просто заменили тройку на единицу, и даже не стали заверять, сообщает издание "Новая жизнь".
Первый в жизни документ понадобился пенсионерке, чтобы подтвердить льготы как дочери погибшего защитника Отечества: отец погиб по злой иронии судьбы в свой и дочери день рождения – 10 февраля 1943 года. Из-за противоречий в документах женщине отказали в выдаче удостоверения. Актовая запись о ее рождении не сохранилась. Пенсионерке пришлось обратиться в суд.
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