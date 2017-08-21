Фото с сайта www.livekuban.ru

В Челябинске и Кыштыме до конца 2017 года определят регоператоров по обращению с отходами. Пока подрядная организация, которая будет заниматься сбором, сортировкой и утилизацией мусора по новой схеме, есть только в Магнитогорском кластере.

Всего таких кластеров шесть. Что касается Челябинска, то для него уже объявлен конкурс на выбор концессионера. Прием документов продлится до 11 сентября. Регоператор построит пять мусороперегрузочных станций, мусоросортировочный комплекс мощностью 500 тыс. тонн в год и полигон для захоронения неутилизируемых отходов. Сейчас решается вопрос о рекультивации отработавшей свои ресурсы городской свалки.

«До 1 января 2018 года по Челябинскому кластеру должен быть определен региональный оператор», – акцентировал внимание губернатор Борис Дубровский. Также конкурс на выбор концессионера по поручению главы региона будет объявлен в ближайшее время и в Кыштымском кластере.

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