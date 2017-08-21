- +18 ... +20 C°
- +19 ... +21 C°
- 59.1409р. - 0.2203
- 69.4314р. - 0.2883
В Челябинске стартовала продажа билетов на Кубок губернатора по водному поло
21.08.2017 г. 16:16
В Челябинске стартовала продажа билетов на Кубок губернатора по водному поло. Приобрести их можно в городских зрелищных кассах, а также в местах проведения турнира - в златоустовском бассейне "Уралочка" и челябинском "Строителе". Самый дешевый билет будет стоить 100 рублей. Полуфинальные игры обойдутся в 300 рублей. На открытие и закрытие Кубка можно будет попасть за 400 рублей.
В международном соревновании, приуроченном к саммитам ШОС и БРИКС, примут участие шесть женских команд – из Казахстана, Узбекистана, Китая, Хорватии, а также команда сборной России и южноуральская команда "Динамо-Уралочка" города Златоуста. Всего - порядка 120 спортсменок. Игры за Кубок губернатора пройдут с 25 по 30 сентября.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 18.08.2017 г. В Копейске песочницу для детей поставили посреди футбольного поля
- 16.08.2017 г. Талисманом Кубка губернатора по водному поло будет дельфин
- 16.08.2017 г. В Челябинске 12-летние красноярские хоккеисты на льду подрались с игроками «Трактора»
- 10.08.2017 г. Курчатовский район оказался самым спортивным в Челябинске
- 02.08.2017 г. В Челябинске устроят кибертурнир по хоккею под открытым небом