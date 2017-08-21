Фото с сайта gubernator74.ru

В Челябинске стартовала продажа билетов на Кубок губернатора по водному поло. Приобрести их можно в городских зрелищных кассах, а также в местах проведения турнира - в златоустовском бассейне "Уралочка" и челябинском "Строителе". Самый дешевый билет будет стоить 100 рублей. Полуфинальные игры обойдутся в 300 рублей. На открытие и закрытие Кубка можно будет попасть за 400 рублей.

В международном соревновании, приуроченном к саммитам ШОС и БРИКС, примут участие шесть женских команд – из Казахстана, Узбекистана, Китая, Хорватии, а также команда сборной России и южноуральская команда "Динамо-Уралочка" города Златоуста. Всего - порядка 120 спортсменок. Игры за Кубок губернатора пройдут с 25 по 30 сентября.

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