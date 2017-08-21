Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

В Челябинской области ожидается увеличение числа лесных пожаров. На территории региона установилась жаркая погода, синоптики прогнозируют высокие температуры и отсутствие осадков на ближайшие дни. «Ожидаем, что к концу недели на Южном Урале установится 4 класс пожарной опасности», – доложил заместитель губернатора Олег Климов.

Все может усугубить открытие 26 августа сезона охоты на водоплавающую дичь. «Много людей отправится на природу, берега водоемов и будут разжигать костры», – отметил Олег Климов. Губернатор Борис Дубровский поставил задачу активизировать работу с населением по профилактике возгораний в лесу.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 21.08.2017 г.»