В какой стране жених и невеста обязаны подать объявление о свадьбе в газету?

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Сегодня наш выпуск посвящен самому торжественному и радостному событию в жизни каждой зарождающейся семьи – свадьбе.Парам, планирующим свадьбу в другой стране, нельзя забывать, что существуют весьма странные законы о браке, некоторые из которых действуют и сегодня. Многие из них просто забыли отменить, тем не менее теоретически они могут быть использованы в любой момент.

В Соединенном Королевстве, например, согласно законодательству, свадебная церемония должна проходить под стационарной крышей (фи, какое неромантичное название), а в Шотландии свадьба будет законной и под открытым небом.

В некоторых странах обязательным условием является публикация о браке в газете. В Греции пара должна подать объявление в местную газету. А если таковой не имеется, то надо оставить уведомление в мэрии.

Путешествуя по штату Южная Каролина, вам, мужчины старше 16 лет, нужно быть особенно осторожными во взаимоотношениях с девушками, если вы не хотите, чтобы даже полушутливый комплимент был использован против вас. Так, сказав незамужней женщине «Выходи за меня!», потенциальный жених и в самом деле должен жениться на ней, иначе он будет признан виновным в совершении правонарушения против нравственности и порядочности, несмотря на то, что не имел намерения действительно заключать брак.



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

Все новости за 21.08.2017 г.»