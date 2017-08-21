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В Парковом откроют филиалы детской и взрослой поликлиник
21.08.2017 г. 15:12
В Парковом откроют филиалы детской и взрослой поликлиник. Отделение пятой амбулатории для взрослых начнет работу уже с сентября. Оно расположится на первом этаже здания по улице Шмакова, 27. Помещение готово. Там будут находиться процедурный, прививочный, перевязочный кабинеты, кабинет забора анализов, УЗИ и ЭКГ. На постоянной основе будут работать врачи-терапевты и врачи общей практики, будут организованы выездные бригады узких специалистов.
Также мэр Евгений Тефтелев поручил начальнику горздрава Наталье Горловой рассмотреть возможность открытия в микрорайоне филиала детской поликлиники.
Тему доступности медпомощи жители Паркового подняли во время видеоконференции с главой города, которая состоялась в пятницу, 18 августа, в группе микрорайона в соцсети «ВКонтакте». Градоначальнику задали более 300 вопросов. В пресс-службе администрации отмечают, что проведение онлайн-конференций с граданочальником станет традицией.
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