Фото с сайта www.sochi-express.ru

В День российского флага на бульваре Славы пройдет акция «Три цвета гордости». Горожане смогут пофантазировать о том, какие традиции можно ввести в День празднования российского флага. Также организаторы проведут экскурс «Занимательные флаги», в ходе которого расскажут историю государственного символа от его зарождения до наших дней. Акцию проведут во вторник, 22 августа.

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