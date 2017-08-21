Фото: vk.com/region_chelyaba

Школьники на северо-западе Челябинска устроили ликование рядом с горящим киоском, где жили бомжи. Бесхозный ларек вспыхнул на улице Чайковского в воскресенье, 20 августа. Заброшенный павильон использовали в качестве жилища бездомные. Как пишут пользователи сообщества «Регион-74» в соцсети «ВКонтакте», на вызов оперативно приехали пожарные. Пламя удалось быстро потушить. Информации о пострадавших нет.

Резонанс вызвал не сам факт ЧП, а видеозаписи, которые разместили в группе в соцсети. Очевидно, происходящее на телефон снимали подростки. Школьники сопровождали работу огнеборцев радостными возгласами и нецензурной бранью. Героем их шуток был знакомый бомж Виталик, который, по всей видимости, ночевал в киоске. «Виталик, мы тебя не забудем!», «Виталик сгорел в аду», - кричали мальчики и девочки.

Видео: События УрФО · URA.ru / youtube.com

Реакция подростков вызвала возмущение у взрослых пользователей «ВКонтакте». «Когда слышу, как разговаривают многие дети, аж легкий обморок порой чувствую... это кошмар...», - написала жительница города. Однако нашлись и защитники молодого поколения. «Пф, обычный черный юмор», - прокомментировал мужчина и рассказал, как сам ребенком веселился возле горящего магазина «Стрелец». «Мы бегали, диски, что вынесло взрывом, собирали. Мне досталась игра Spider-men, но диск оказался нерабочий», - вспоминает челябинец.

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