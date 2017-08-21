Челябинск
- +18 ... +20 C°
- +19 ... +21 C°
- 59.1409р. - 0.2203
- 69.4314р. - 0.2883
Разбор полетов
Комментарий дня
Топ-5 новостей Челябинска
На свалке в Челябинской области обнаружили тело младенца
21.08.2017 г. 13:59
Фото с сайта kaspyinfo.ru
На свалке в Челябинской области обнаружили тело младенца. Страшную находку в пятницу, 18 августа, сделал охранник мусорного полигона в Карабаше. В груде бытовых отходов он увидел детскую руку. Как показала проверка, в Карабаш мусоровоз приехал из Миасса. Там, согласно маршрутной карте, он собрал груз из 28 контейнерных площадок. Следователям предстоит разобраться, на какой из остановок тело ребенка попало в кузов.
По предварительным данным, признаков, указывающих на криминальный характер смерти мальчика, не обнаружено. Полицейские устанавливают личность матери и точную причину смерти младенца.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 28.06.2017 г. В одном из домов Миасса в морозилке нашли мертвого младенца
- 19.06.2017 г. В Аргаяшском районе умер 8-месячный ребенок
- 27.03.2017 г. В больнице Челябинска по вине врачей умерла месячная девочка
- 22.12.2016 г. 17-летняя жительница Озерска насмерть забила 3-месячного сына
- 19.12.2016 г. В Кыштыме мать обнаружила мертвым месячного сына