Фото с сайта kaspyinfo.ru

На свалке в Челябинской области обнаружили тело младенца. Страшную находку в пятницу, 18 августа, сделал охранник мусорного полигона в Карабаше. В груде бытовых отходов он увидел детскую руку. Как показала проверка, в Карабаш мусоровоз приехал из Миасса. Там, согласно маршрутной карте, он собрал груз из 28 контейнерных площадок. Следователям предстоит разобраться, на какой из остановок тело ребенка попало в кузов.

По предварительным данным, признаков, указывающих на криминальный характер смерти мальчика, не обнаружено. Полицейские устанавливают личность матери и точную причину смерти младенца.

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