Фото с сайта Now-penza.ru

В Челябинской области пройдет всероссийский пятичасовой веломарафон по пересеченной местности. Соревнование 5O'clock проводится в регионе с 1999 года. Раньше его традиционно устраивали в Каштакском бору, теперь - в "Солнечной долине". Суть не в том, чтобы как можно быстрее преодолеть определенную дистанцию. Участник должен ровно пять часов находиться в гонке на специально подготовленной трассе. Круг составит около 7-8 километров: два-три подъема, лесные тропы, дорожки, мостики, прогоны по грунту и асфальту. Для неподготовленных спортсменов есть поблажки - можно продержаться на трассе полтора, три или четыре часа, в зависимости от категории. Веломарафон будет проходить 2 и 3 сентября.

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