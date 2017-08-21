Фото с сайта mnogosochi.ru

На берегу Тургояка пройдет йога-фестиваль под открытым небом. Мероприятие ORGANIC NATION имеет международный статус. На форум приедут известные инструкторы йоги со всей России, а также учителя из США и Индии. Они проведут мастер-классы и прочитают лекции.

В рамках программы будет организована развивающая детская площадка, спортивные соревнования, игры и квесты. Для взрослых, помимо основной программы, предусмотрены экскурсионные походы на лошадях, парение в кедровой бане, эко-маркет и другие активности. Йога-фестиваль пройдет 26 и 27 августа на территории клуб-отеля «Золотой пляж».

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