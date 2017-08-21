Борис Дубровский: в экономике Челябинской области началась фаза подъема

Фото с сайта gubernator74.ru

В экономике Челябинской области началась фаза подъема. Индекс промпроизводства в регионе вырос на 4,5% за полгода. В Челябинске показатель увеличился на 7%. Об этом сообщил на аппаратном совещании губернатор Борис Дубровский.

Глава региона обратил особое внимание на положительную динамику в металлургии - 5,2%. Именно эта отрасль формирует значительную часть общерегиональной налогооблагаемой базы. Также на 14,5% увеличились объемы строительства – с января по июль введено 663 тыс. кв. метров жилья.

«Факты говорят о том, что пик кризиса в регионе пройден, началась фаза подъема, сейчас важно, чтобы этот рост был равномерным, затрагивая все отрасли», - отметил Борис Дубровский.

По итогам первого полугодия индекс промпроизводства в Челябинской области составлял 103,5%.

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