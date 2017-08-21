Фото с сайта rfdeti.ru

Выпавший с шестого этажа двухлетний мальчик находится в коме. Ребенка в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой поместили в реанимацию, сообщила корреспонденту "Челябинского эха" пресс-секретарь горздрава Ирина Пономарева.

Пострадавшего доставили в детскую областную больницу днем в субботу, 19 августа. ЧП случилось в многоквартирном доме на ЧТЗ. Мальчик шагнул вниз из окна на шестом этаже. В том, как это случилось, разбирается полиция. По предварительным данным, это была трагическая случайность.

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