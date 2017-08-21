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Под давлением прокуратуры челябинский завод выплатил миллионный долг по зарплате
21.08.2017 г. 12:40
Фото с сайта Cod68.ru
Под давлением прокуратуры челябинский завод выплатил миллионный долг по зарплате. Вознаграждение за май ждали более 150 работников «Челябинского опытного механического завода». Общая сумма задолженности превысила 1 млн рублей. Выдать деньги потребовал районный прокурор. К положенным зарплатам прибавили проценты за каждый день задержки. В отношении ООО «Челябинский механический завод» возбудили дело об административном правонарушении. Компания заплатит штраф в размере 40 тыс. рублей. Директору предприятия объявили предостережение о недопустимости нарушения закона, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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