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Под давлением прокуратуры челябинский завод выплатил миллионный долг по зарплате. Вознаграждение за май ждали более 150 работников «Челябинского опытного механического завода». Общая сумма задолженности превысила 1 млн рублей. Выдать деньги потребовал районный прокурор. К положенным зарплатам прибавили проценты за каждый день задержки. В отношении ООО «Челябинский механический завод» возбудили дело об административном правонарушении. Компания заплатит штраф в размере 40 тыс. рублей. Директору предприятия объявили предостережение о недопустимости нарушения закона, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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