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Арбитражный суд признал незаконным исключение компании «Лотос» из системы ОМС
21.08.2017 г. 12:17
Арбитражный суд признал незаконным исключение компании «Лотос» из системы ОМС. Такого же мнения придерживается челябинское УФАС России. В 2016 году медицинский центр лишили возможности работать по полисам обязательного медицинского страхования. Решение вынесла комиссия при региональном минздраве. В качестве причины указывалось, что «Лотос» сам разместил на своем сайте информацию о расторжении договоров со страховыми организациями.
Однако имелись в виду не все услуги, а только те, что были связаны с амбулаторно-поликлинической и скорой медицинской помощью. Отказывать пациентам в помещении в стационар и параклинических услугах по полисам ОМС медцентр не собирался. «Лотос» обратился с жалобой в антимонопольное ведомство. Минздрав не предпринял никаких мер. По данному факту возбудили дело о нарушении закона о защите конкуренции, сообщили в пресс-службе челябинского УФАС России.
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