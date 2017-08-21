Фото: УМВД по Челябинску

Двум десяткам водителей в Челябинской области грозит уголовное наказание за поддельные полисы ОСАГО. На дорогах проходят рейды по выявлению нарушителей. За трое суток сотрудники ГИБДД поймали 17 водителей, которые использовали фиктивные документы. Все бланки изъяли, по каждому начали процессуальную проверку.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области, в отношении подозреваемых возбудили уголовные дела за подделку документов. Санкция предусматривает до двух лет лишения свободы. Нарушителей отпустили под подписку о невыезде. Полицейские призывают людей приобретать полисы в проверенных компаниях. Страховку можно получить только после предъявления диагностической карты техосмотра, цена бланка не может быть в несколько раз занижена . За использование фиктивного полиса автомобилисту грозит уголовная ответственность.

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