Скриншот с сайта vk.com/auto_mgn / Ергалей Алишев

В Магнитогорске на ходу загорелась «десятка» с девушкой за рулем. ЧП случилось утром сегодня, 21 августа, на Казачьей переправе. Отечественный автомобиль ВАЗ-2110 по неизвестным причинам загорелся. Видео с места происшествия выложил в соцсеть очевидец. Молодая водитель остановилась, вышла и попыталась с помощью огнетушителя сбить пламя, но ей это не удалось. Огонь распространился на крышу и салон. Прибывшие на место сотрудники экипажа ГИБДД тоже не сумели ничем помочь девушке. Мимо проезжал поток машин. Потушить пламя удалось только сотрудникам пожарной службы. Автомобиль, по сообщениям свидетелей, полностью выгорел. Обошлось без жертв и пострадавших.

Видео: Ергалей Алишев / Группа в соцсети "ВКонтакте" "На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)"

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