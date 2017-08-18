Фото с сайта vk.com/podslushano_kop

В Копейске песочницу для детей поставили посреди футбольного поля. Фотография абсурдного сооружения появилась в группе "Подслушано Копейск" в соцсети "ВКонтакте". Странное место для игровой площадки во дворе дома №15б по улице Калинина нашли сотрудники управляющей компании. Коммунальщики рассказали, что решение о том, чтобы разместить песочницу на спортивном объекте, приняли голосованием сами жильцы дома. Правда, как уточняется, в собрании принимали участие преимущественно пожилые люди, которым шумные футболисты все время мешали.

Фото: Подслушано Копейск / vk.com

Как сообщают пользователи, лоббировала проект благоустройства пожилая управдом многоэтажки по Калинина, 11. "Это новая версия развития футбола в стране: теперь стараются с пеленок приучать, чтобы мяча не боялись. Сделают еще зону с мячиками, зону с тренажерами, зоны психотерапии и общения с тренером", - иронизирует один из местных жителей.

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Все новости за 18.08.2017 г.»