- +16 ... +18 C°
- +9 ... +11 C°
- 59.249р. - 0.4031
- 69.6531р. - 0.3427
В Копейске песочницу для детей поставили посреди футбольного поля
18.08.2017 г. 16:18
В Копейске песочницу для детей поставили посреди футбольного поля. Фотография абсурдного сооружения появилась в группе "Подслушано Копейск" в соцсети "ВКонтакте". Странное место для игровой площадки во дворе дома №15б по улице Калинина нашли сотрудники управляющей компании. Коммунальщики рассказали, что решение о том, чтобы разместить песочницу на спортивном объекте, приняли голосованием сами жильцы дома. Правда, как уточняется, в собрании принимали участие преимущественно пожилые люди, которым шумные футболисты все время мешали.
Фото: Подслушано Копейск / vk.com
Как сообщают пользователи, лоббировала проект благоустройства пожилая управдом многоэтажки по Калинина, 11. "Это новая версия развития футбола в стране: теперь стараются с пеленок приучать, чтобы мяча не боялись. Сделают еще зону с мячиками, зону с тренажерами, зоны психотерапии и общения с тренером", - иронизирует один из местных жителей.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 16.08.2017 г. Талисманом Кубка губернатора по водному поло будет дельфин
- 16.08.2017 г. В Челябинске 12-летние красноярские хоккеисты на льду подрались с игроками «Трактора»
- 10.08.2017 г. Курчатовский район оказался самым спортивным в Челябинске
- 02.08.2017 г. В Челябинске устроят кибертурнир по хоккею под открытым небом
- 31.07.2017 г. Билеты на матч открытия хоккейного сезона в Челябинске будут продавать на фестивале Traktor Open 2017