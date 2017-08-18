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500 остановок в Челябинске планируют заменить на деньги концессионера
18.08.2017 г. 16:12
500 остановок в Челябинске планируют заменить на деньги концессионера. Комплексы будут делать в едином стиле. Об этом во время прямой трансляции в группе "Парковый Челябинск" в соцсети "ВКонтакте" сообщил мэр города Евгений Тефтелев. По его словам, в первую очередь власти принимают решения по остановкам, которые расположены на гостевых маршрутах, их, напомним, 30.
"Сегодня в городе готовятся публичные архитектурные слушания по виду этого комплекса, есть предложения. Также есть вопросы, связанные с объявлением концессии", - сообщил Евгений Тефтелев.
Заключение соглашения предполагается на взаимовыгодных условиях. Остановки коммерсантам будут предоставлять вместе с землей. Они в свою очередь обязуются на собственные средства обустроить комплексы в едином стиле.
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