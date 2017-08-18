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Челябинский областной суд вдвое сократил срок совратившему трех девочек бизнесмену из Усть-Катава. Также его обвиняли в даче взятки полицейскому. Мужчина проходил по статье «Иные действия сексуального характера в отношении малолетних», апелляционная инстанция изменила ее на «Развратные действия в отношении малолетних», наказание за взятку осталось в силе. Суд не нашел в материалах дела доказательств того, что преступник осознавал беспомощное состояние своих жертв.

Следствие установило, что в течение 2016 года владелец одной из АЗС Усть-Катава заманивал троих девочек 12 и 13 лет в автомобиль, в квартиру и в лес. Он добивался подарками и карманными деньгами, чтобы дети раздевались для него и разрешали себя трогать. Дело завели, когда родители одной из школьниц обо всем узнали и обратились в полицию. Бизнесмен стал предлагать деньги членам семьи, чтобы замять скандал, когда те отказались, он дал взятку начальнику местного ОМВД. За все это предпринимателю сначала дали 15 лет. Однако защита успешно обжаловала решение суда. Изначально адвокат просил условного наказания, но преступник получил реальный срок - 8 лет в колонии строгого режима.

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Все новости за 18.08.2017 г.»