Фото с сайта Devyatka.ru

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 12 по 18 августа 2017 года.

1. В 35 детских садах Челябинска ввели карантин из-за менингита

В остальных дошкольных учреждениях усилили меры предосторожности: каждый день осматривают воспитанников на предмет симптомов, следят за питьевым режимом, обеззараживают воздух, запрещают детям купаться в бассейнах.

Фото с сайта Devyatka.ru

В городе зафиксировали 44 случая заражения менингитом, 29 из них - у несовершеннолетних. Всего с энтеровирусом обратились к медикам 95 человек. 38 инфицированных посещали детские сады. Учреждения, где произошли вспышки, закрыли на карантинные мероприятия. Случаи заболевания зафиксированы во всех районах города, при этом наименьшая заболеваемость - в Советском и Центральном. В Роспотребнадзоре по Челябинской области продолжают утверждать, что эпидемический подъем связан исключительно с сезонностью.

"Эпидемические подъемы заболеваемости регистрируются каждые 4-5 лет, последний подъем отмечен в 2013 году... Сезонный подъем заболеваемости регистрируется с июля по октябрь, с постепенным нарастанием заболеваемости и спадом, с максимальным уровнем в сентябре", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.



2. В Парковом достроили самую большую в регионе школу



Работы полностью завершены. 16 августа администрация города подписала акт приемки здания, сообщил губернатору Борису Дубровскому мэр Евгений Тефтелев. Осталось пройти процедуру лицензирования в минобре. «Прошу вовремя подготовить все документы, получить лицензии, чтобы 1 сентября торжественно открыть образовательное учреждение и начать учебный процесс», – подчеркнул Борис Дубровский.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

На сегодняшний день это самый крупный объект образовательной системы в Челябинской области. Проектная мощность школы – 1175 мест. В нее уже зачислено 1723 ребенка. Из них 467 – первоклассники. Общая стоимость строительства превысила 790 млн рублей.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Как ранее сообщали в пресс-службе губернатора, новая школа будет соответствовать современным требованиям и стандартам. Предусмотрены два спортивных зала (для игровых видов спорта и гимнастический), большой актовый зал, библиотека для интерактивного обучения, а также кинозал.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

На пришкольной территории сделали большое футбольное поле, есть беговая дорожка, две баскетбольные площадки и спортплощадки с гимнастическими снарядами, детская площадка для младшеклассников. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в новой школе предусмотрена безбарьерная среда: оборудованы лифты, санитарные комнаты, мнемосхемы, индукционная петля.

3. В Челябинской области бездомный сирота специально сел в тюрьму, чтобы не жить на улице

Об этом 23-летний парень рассказал представителям общественно-наблюдательной комиссии. По словам заключенного, он с рождения воспитывался сначала в доме малютки, потом в детдоме. Учился в профтехучилище. Когда получил диплом, его выгнали из общежития на улицу. Идти было некуда - очередь на положенную по закону квартиру не подошла. Молодой житель Магнитогорска обивал пороги инстанций, но везде получал отказ. Даже просил положить его в областную больницу, но врачи не нашли медицинских показаний для помещения в стационар.

Фото с сайта vladtime.ru

Парень жил под открытым небом, питался за счет подаяния прохожих. Отчаявшись, он решил совершить преступление и сесть в тюрьму. На тот момент ему было 20 лет. Сирота отобрал у прохожего сотовый телефон, сам позвонил в полицию и сообщил о происшествии. За проступок с него взяли только подписку о невыезде. Тогда он с ножом зашел в магазин и потребовал деньги из кассы. Забрав выручку, вновь набрал 02. Его на пять лет отправили в колонию.

Все эти годы магнитогорец собирал документы на получение квартиры, но все безуспешно. По УДО заключенного не выпустили из-за того, что ему некуда пойти. Члены общественно-наблюдательной комиссии обещали помочь сироте получить квартиру.



4. В Челябинске посреди лета нашли сугробы

Рядом с Успенским кладбищем до сих пор не растаяла ледяная свалка, куда свозили снег с дорог. В региональном отделении ОНФ назвали полигон природным катаклизмом, созданным человеческими руками. О том, что в Курчатовском районе лежит огромный сугроб, сообщил местный житель с помощью сервиса kartasvalok.ru.

Видео: Отделение ОНФ в Челябинской области

Ледник образовался на улице Радонежской, туда всю зиму свозили снег после очистки улиц. Территория также завалена бытовым мусором. Дорога из этого места на Успенское кладбище настолько захламлена, что затруднен проезд машин, сообщили в ОНФ. Общественники готовятся провести выездной мониторинг с участием миндортранса области, управления экологии города и представителей компании «Южуралмост», которая занималась зимой уборкой на дорогах.



5. Один бык сбежал, другой - застрял головой в клетке. ЧП на выставке "Агро-2017"



Сразу два инцидента с племенными животными произошли на сельскохозяйственной выставке "Агро-2017", которая проходит в Челябинске с четверга, 17 августа. За день до официального открытия, во время подготовки, один из быков сбежал и начал носиться по парковке арены "Трактор", а затем - по тротуару. Животноводы привезли в грузовике молодого породистого быка. Когда его вывели из кузова, он отказался заходить в клетку и сумел вырваться. В погоне за быком участвовали три человека. Изловить беглеца удалось через несколько минут. Никто не пострадал.

Видео: Сергей Брофловский / youtube.com

В этот же день, 16 августа, еще один бык застрял головой между прутьями решетки. Быка на "Агро-2017" привезли участники - сотрудники одного из предприятий. В дороге животное просунуло голову между металлическими прутьями клетки, в которой его транспортировали. Сначала быка попытались освободить сами сотрудники агропредприятия, но потом поняли, что без помощи спасателей не обойтись. Специалисты экстренной службы с помощью гидравлических инструментов перекусили прутья. После этого быка поместили в другую клетку.

Видео: Челябинская служба спасения / youtube.com

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