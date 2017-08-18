- +16 ... +18 C°
- +9 ... +11 C°
- 59.249р. - 0.4031
- 69.6531р. - 0.3427
На Таганае метровые гадюки поселились рядом со стоянкой туристов
18.08.2017 г. 14:18
На Таганае метровые гадюки поселились рядом со стоянкой туристов. Пресмыкающиеся облюбовали солнцепек неподалеку от Киалимского кордона и устроили там лежбище. Двое из них - длиной почти метр и толщиной до 4 сантиметров. "Поодаль грелись змеи поменьше – сантиметров по 60-80, возможно, потомство", - рассказала сотрудник научного отдела нацпарка Марина Середа.
Как сообщили в "Таганае", опасности для людей змеиный пляж не представляет. В заповеднике за все время не было зарегистрировано ни одного нападения. Если змею не злить, она уползет сама, отмечают специалисты. Кроме черных на таганайских тропах можно встретить и более агрессивных серых гадюк. Количество змей на Южном Урале в этом году увеличилось. Это связано с погодными условиями: высокой влажностью и подходящими температурами.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 24.05.2017 г. Ученики младших классов в Челябинской области поймали двух ядовитых змей возле школы
- 29.08.2016 г. Двухметровую мертвую змею обнаружили на свалке в Кусе
- 20.05.2016 г. Гадюка напала на женщину в Челябинской области
- 18.05.2016 г. Минздрав Челябинской области опроверг сообщения о смерти мужчины из-за укуса змеи
- 16.05.2016 г. Укус гадюки оказался смертельным для южноуральца из-за отсутствия вакцины в местной больнице