Фото с сайта www.taganay.org

На Таганае метровые гадюки поселились рядом со стоянкой туристов. Пресмыкающиеся облюбовали солнцепек неподалеку от Киалимского кордона и устроили там лежбище. Двое из них - длиной почти метр и толщиной до 4 сантиметров. "Поодаль грелись змеи поменьше – сантиметров по 60-80, возможно, потомство", - рассказала сотрудник научного отдела нацпарка Марина Середа.

Как сообщили в "Таганае", опасности для людей змеиный пляж не представляет. В заповеднике за все время не было зарегистрировано ни одного нападения. Если змею не злить, она уползет сама, отмечают специалисты. Кроме черных на таганайских тропах можно встретить и более агрессивных серых гадюк. Количество змей на Южном Урале в этом году увеличилось. Это связано с погодными условиями: высокой влажностью и подходящими температурами.

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Все новости за 18.08.2017 г.»