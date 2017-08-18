Фото с сайта gazetaingush.ru

В Челябинской области в выходные будет 30-градусная жара. До такой отметки столбики термометров в субботу, 19 августа, поднимутся в южных районах региона. На большей части территории температура будет 23-25 градусов выше нуля. В воскресенье жаркая погода сохранится. По данным Челябинского гидрометцентра, небольшая вероятность дождя есть в воскресенье, в остальное время будет переменная облачность и без осадков. Ночью и утром в горах и низинах может образоваться туман.

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Все новости за 18.08.2017 г.»