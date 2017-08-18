Фото с сайта govoritufa.ru

В Уйском районе бешеная собака напала на людей. Об этом сообщается на сайте муниципалитета. Когда именно больное животное покусало людей, не известно. Однако сразу после этого в районе стали проводить вакцинацию собак и кошек. Всего поставлено 500 прививок. Во время обхода домов ветеринарные врачи выявили трех животных с признаками бешенства, на этой неделе лаборатория должна подтвердить или опровергнуть факт наличия у них болезни.

Люди, которых в Уйском ранее покусала больная собака, получили все необходимое профилактическое лечение. По словам главного санитарного врача района Сергея Миняйло, ситуация по бешенству в территории не является критической, приняты все меры по нормализации эпидемиологической обстановки. Выделены деньги на отлов бездомных кошек и собак.

Ранее карантин по бешенству был введен в селе Филимоново под Чебаркулем. Там причиной стало то, что дети нашли мертвого лисенка, принесли во двор и играли с ним. А позже выяснилось, что он был болен бешенством.

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Все новости за 18.08.2017 г.»