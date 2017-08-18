Фото с сайта www.lipetskmedia.ru

Возле ТРК «Горки» начали монтировать колесо обозрения. Аттракцион строят на парковке, его планируют открыть этой осенью. На колесе расположат 32 закрытых кабинки с отоплением и кондиционерами. Мест там будет больше, чем на аттракционе возле "Мегаполиса", однако высота объекта будет ниже - 50 метров против 73.

Пользователи в соцсетях активно обсуждают появление нового развлечения. Большинство отзывов - негативные. "Потом у "Алмаза" колесо поставят пусть, потом у "Фокуса", у "КСа", потом в Чурилово маленькое колесико около теплиц... Весь Челябинск в колесах, лучше б дороги сделали", - пишет комментатор в соцсети "ВКонтакте". "Спиннерград будет!" - иронично замечает другой челябинец. "Было б на что смотреть...", - высказал мнение еще один скептик.

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Все новости за 18.08.2017 г.»