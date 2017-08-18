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Из-за дорожных работ возле мэрии перекроют улицу Тимирязева
18.08.2017 г. 12:51
Фото с сайта kirovpravda.ru
Из-за дорожных работ возле мэрии перекроют улицу Тимирязева. Движение транспорта будет остановлено на участке от Елькина до поворота к зданию «Челябэнерго» с 20:00 пятницы, 18 августа, до 8:00 понедельника, 21 августа. Меры вводят в связи с укладкой асфальта. Подрядчик досрочно приступает к выполнению работ после реконструкции теплотрассы, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
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