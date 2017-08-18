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Строительство первой очереди общественно-делового центра к саммиту ШОС завершат в конце 2019 года
18.08.2017 г. 12:45
Строительство первой очереди общественно-делового центра к саммиту ШОС завершат в конце 2019 года. Об этом губернатору Борису Дубровскому сообщил главный архитектор компании "Арена" Дмитрий Буш, его проект стал победителем конкурса на возведение объекта.
Специалисты оценили геодезию и геологию земельного участка в границах улиц Братьев Кашириных, Береговой и русла реки Миасс, обсудили вопросы, связанные с прокладкой и переносом инженерных сетей и коммуникаций. Полученные данные лягут в основу проекта строительства. Подготовительные работы начнутся в январе 2018 года. Строительство будет проходить в два этапа.
Также в настоящее время разрабатывается план реконструкции набережной, челябинская администрация ведет работы по модернизации улично-дорожной сети в этом районе города. По улице Труда, между гостиницей Radisson Blu и ТРК «Гагарин Парк» уже начали строить конгресс-холл, который рассматривается как еще одно место проведения мероприятий саммита.
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