Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинской области снесли более тысячи аварийных домов. Все жильцы из ветхих строений, всего 12 тыс. человек, получили новые квартиры. Некоторые уже переехали, кто-то пока оформляет документы. В ближайшее время 100 человек поселятся в челябинских новостройках, еще 200 получат квартиры в Троицке. Тогда показатель по переселению из ветхого жилья составит 100% из того, что было запланировано к 1 сентября. Это стало возможным благодаря федеральной программе.

На сегодняшний день в регионе снесено 80% ветхого фонда, признанного таковым до 2012 года. «Завершающим условием выполнения программных мероприятий является снос расселенных аварийных домов. Прошу уделить этому вопросу особое внимание, так как до завершения программы остались считанные дни», – подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

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Все новости за 18.08.2017 г.»