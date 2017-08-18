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В выходные в Чурилово закроют железнодорожный переезд
18.08.2017 г. 12:29
Фото с сайта dorinfo.ru
В выходные в Чурилово закроют железнодорожный переезд. Движение транспорта будет прекращено с 18:00 субботы, 19 августа, до 18:00 воскресенья, 20 августа, на переезде 2109-й км участка Чурилово – Тракторострой ЮУЖД, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».
Как рассказали в администрации города, для автомобилистов разработана схема объезда по Копейскому шоссе, улице Енисейской и улице Рождественской.
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