Фото с сайта dorinfo.ru

В выходные в Чурилово закроют железнодорожный переезд. Движение транспорта будет прекращено с 18:00 субботы, 19 августа, до 18:00 воскресенья, 20 августа, на переезде 2109-й км участка Чурилово – Тракторострой ЮУЖД, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Как рассказали в администрации города, для автомобилистов разработана схема объезда по Копейскому шоссе, улице Енисейской и улице Рождественской.

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