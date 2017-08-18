- +16 ... +18 C°
- +9 ... +11 C°
- 59.249р. - 0.4031
- 69.6531р. - 0.3427
«Доброе утро, как вы оказались в автомобиле?» ДПС устроила погоню за угонщиками машины в Челябинске
18.08.2017 г. 11:39
«Доброе утро, как вы оказались в автомобиле?» ДПС устроила погоню за угонщиками машины в Челябинске. Все случилось в четверг, 17 августа. В дежурную часть поступило сообщение от местного жителя об угоне автомобиля ВАЗ–2106. Мужчина слышал, что двигатель его "шестерки" кто-то завел. Подойдя ближе, он увидел, как машина уезжает из двора. После этого сразу позвонил в полицию.
В городе был введен план "Перехват". Через некоторое время сотрудники ДПС заметили схожий по приметам автомобиль на улице Бажова в Тракторозаводском районе и потребовали водителя остановиться. Но угонщик продолжил движение, однако через некоторое время ВАЗ был блокирован возле дома №91а по Бажова. Водитель и пассажир покинули машину и убежали. Их удалось поймать во дворах возле дома №112 по проспекту Комарова. Угонщиков задержали и поместили в патрульный автомобиль:
- Доброе утро, расскажите, как вы в автомобиле ВАЗ-2106 оказались?
- Угнал.
- У кого?
- Не знаю.
- Просто взял прокатиться. Он один катался, я взял у него.
- А друг-то знает об этом?
- Конечно.
- А с какого адреса взяли?
- Не помню.
- Водительское удостоверение есть?
- Нет.
На данный момент машина возвращена владельцу, а угонщики дают показания в полиции, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.
Фото, видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 26.05.2017 г. Грабитель катался по Челябинску на угнанном автомобиле с владельцем в багажнике
- 27.04.2017 г. Башкирские полицейские гнались по трассе за угонщиком из Челябинской области и стреляли по колесам
- 11.04.2017 г. Врачу в Челябинской области вернули угнанный пять лет назад Land Cruiser
- 06.04.2017 г. Серийного автоугонщика будут судить в Миассе
- 16.02.2017 г. В Челябинске поймали серийного угонщика автомобилей