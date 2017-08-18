Фото с сайта 74.мвд.рф

«Доброе утро, как вы оказались в автомобиле?» ДПС устроила погоню за угонщиками машины в Челябинске. Все случилось в четверг, 17 августа. В дежурную часть поступило сообщение от местного жителя об угоне автомобиля ВАЗ–2106. Мужчина слышал, что двигатель его "шестерки" кто-то завел. Подойдя ближе, он увидел, как машина уезжает из двора. После этого сразу позвонил в полицию.

В городе был введен план "Перехват". Через некоторое время сотрудники ДПС заметили схожий по приметам автомобиль на улице Бажова в Тракторозаводском районе и потребовали водителя остановиться. Но угонщик продолжил движение, однако через некоторое время ВАЗ был блокирован возле дома №91а по Бажова. Водитель и пассажир покинули машину и убежали. Их удалось поймать во дворах возле дома №112 по проспекту Комарова. Угонщиков задержали и поместили в патрульный автомобиль:

- Доброе утро, расскажите, как вы в автомобиле ВАЗ-2106 оказались?

- Угнал.

- У кого?

- Не знаю.

- Просто взял прокатиться. Он один катался, я взял у него.

- А друг-то знает об этом?

- Конечно.

- А с какого адреса взяли?

- Не помню.

- Водительское удостоверение есть?

- Нет.

На данный момент машина возвращена владельцу, а угонщики дают показания в полиции, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

Фото, видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

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