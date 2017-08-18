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Жители Челябинской области начали получать уведомления по налогам на недвижимость на основе кадастровой стоимости. Управление федеральной налоговой службы по региону разослало 1 млн 200 тыс. писем. В этом году южноуральцы впервые заплатят имущественный налог по кадастровой стоимости, а не по инвентаризационной, как раньше. Сумма зависит от размера налоговой базы и ставки, льготы и вычета, а также периода владения.

Для снижения финансовой нагрузки в этом году применяется понижающий коэффициент. Для большинства объектов предельная ставка установлена в размере 0,1%. Ранее при расчете налога от инвентаризационной стоимости она доходила до 2%, сообщили в пресс-службе управления федеральной налоговой службы по Челябинской области.

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