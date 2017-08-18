Фото с сайта ktrk.kg

Челябинская семья привезла из Турции вирус Коксаки. На днях после возвращения с курорта у детей и взрослых поднялась высокая температура, появились высыпания, зуд, герпесная ангина. Симптомы проявились у четверых человек. Об этом сообщает 74.ru.

"У всех членов семьи клиника турецкого вируса Коксаки, как по учебнику, со всеми характерными ее проявлениями", - цитирует издание женщину, которая рассказала о случае с отдыхающими. В челябинском горздраве и региональном Роспотребнадзоре информацию о заболевании челябинцев вирусом Коксаки не подтвердили.

Между тем, газета "Известия" со ссылкой на Роспотребнадзор сегодня пишет, что в аэропортах России начали измерять температуру туристам, прибывающим из Турции. Измерения проводят с помощью тепловизоров в рамках санитарно-карантинного контроля. Делается это, чтобы не допустить распространения вируса Коксаки на территории страны.

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Все новости за 18.08.2017 г.»