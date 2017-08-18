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Мошенники в Челябинске притворяются собственниками квартир и продают чужое жилье
18.08.2017 г. 08:21
Фото с сайта Donday.ru
Мошенники в Челябинске притворяются собственниками квартир и продают чужое жилье. Вскрывается обман уже после оплаты при оформлении документов в Росреестре. Как не попасть на удочку мошенников? И вообще, стоит ли продавать или покупать жилье именно сейчас?
Об этом говорим сегодня в программе "Разбор полетов" на "Челябинском эхе" и 31 канале. Гости в студии: главный специалист-эксперт отдела регистрации прав на объекты недвижимости жилого назначения управления Росреестра по Челябинской области Ольга Фадеева и директор компании "IBC Недвижимость" Станислав Ахмедзянов.
Прямая трансляция в Facebook. Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Задавайте вопросы на сайте echochel.ru.
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