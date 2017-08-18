Фото с сайта News.sarbc.ru

600 бизнесменов в Челябинской области ушли на «налоговые каникулы». Это предприниматели, работающие по упрощенной и патентной системам. В 2017 году для них установили нулевую ставку по налогам. Преференции предназначены для начинающих бизнесменов, предоставляющих бытовые услуги, а также работающих в научной, производственной или социальной сферах. Так, например, на нулевую ставку могут рассчитывать предприниматели, организовавшие свой прокат, ремонт жилья или компьютеров.

«Налоговые каникулы» также распространяются на сельское и лесное хозяйство, рыбоводство и обрабатывающие производства. В социальной сфере — на образование, физкультурно-оздоровительную деятельность, спорт, культуру, медицину, туризм. К стимулируемой научной деятельности отнесены исследования, разработка программного обеспечения и консультирование в этой области, сообщили в пресс-центре управления федеральной налоговой службы по Челябинской области.

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Все новости за 18.08.2017 г.»