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Трактор ЧТЗ будет участвовать в патриотическом байк-шоу в Севастополе
18.08.2017 г. 07:53
Трактор ЧТЗ будет участвовать в патриотическом байк-шоу в Севастополе. Акция «Русский реактор», организованная всероссийским мотоклубом «Ночные волки», будет проходить в течение двух дней - сегодня и в субботу, 18 и 19 августа, на площадке у горы Гасфорт. Из Челябинска туда привезли трактор С-80 «Сталинец» образца 1946 года из музейной коллекции техники тракторного завода.
Это единственный на Южном Урале сохраненный и тщательно восстановленный экземпляр этой модели, ставшей первой мирной продукцией ЧТЗ после войны. Такие машины можно увидеть в культовых советских кинолентах – «Кубанские казаки», «Иван Бровкин на целине» и других, напоминает пресс-служба ЧТЗ.
Фото: Пресс-служба ЧТЗ-Уралтрак
«Сталинец» выходит на авансцену в финальной, исторической, части шоу. На его фоне, по замыслу организаторов, разворачивается театрализованное действо, показывающее этапы развития страны в ХХ веке. Задумано масштабное музыкальное действие с движущимися декорациями, летающими мотоциклами, рискованными трюками и использованием пиротехники. После шоу трактор можно будет увидеть на выставке. Потом его отправят в Челябинск.
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