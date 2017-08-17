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16.08.2017 г. | 16:08Гости эфира: Бодрягин Андрей, Кущ Иван, Новикова Ирина
Из-за дефицита вакцин детям в Челябинской области не ставят прививки от полиомиелита
17.08.2017 г. 15:56
Из-за дефицита вакцин детям в Челябинской области не ставят прививки от полиомиелита. Последняя партия препаратов, закупленная в мае, израсходована. Прививка включена в календарь обязательной вакцинации детей до года. Вакцину в основном закупают за границей. Перебои с поставками с недавних пор наблюдаются по всей стране. В результате искусственного дефицита объемы моновакцины, поступившей в Россию, по данным минздрава, снизились в 14 раз.
Сейчас Минпромторг спешно налаживает импортозамещающее производство и заключает контракт на покупку почти 2 млн доз для отправления в регионы, а минздрав добивается разрешения использовать аналог - пятивалентную вакцину с полиокомпонентом. Что касается Челябинской области, губернатор Борис Дубровский согласовал выделение 49 млн рублей для приобретения комбинированной вакцины «Пентаксим». Она будет использоваться до возобновления федеральных поставок, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
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