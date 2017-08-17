Фото с сайта gubernator74.ru

В Челябинске родился первый ребенок, зачатый с помощью ЭКО в новом перинатальном центре. Мальчика назвали Климом, он появился чуть раньше срока и вместе с матерью пока находится в отделении выхаживания. Женщина призналась, что ждала рождения ребенка 20 лет. Она была одной из первых пациенток нового областного перинатального центра.

Учреждение заработало в октябре 2016 года. За восемь месяцев процедуру ЭКО прошли более 240 пациенток. Каждой третей удалось забеременеть. Этот показатель соответствует российским и международным стандартам, отметили в пресс-службе регионального минздрава. Процедуры проводят за счет средств обязательного медицинского страхования.

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Все новости за 17.08.2017 г.»