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16.08.2017 г. | 16:08Гости эфира: Бодрягин Андрей, Кущ Иван, Новикова Ирина
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В Челябинске родился первый ребенок, зачатый с помощью ЭКО в новом перинатальном центре
17.08.2017 г. 15:28
Фото с сайта gubernator74.ru
В Челябинске родился первый ребенок, зачатый с помощью ЭКО в новом перинатальном центре. Мальчика назвали Климом, он появился чуть раньше срока и вместе с матерью пока находится в отделении выхаживания. Женщина призналась, что ждала рождения ребенка 20 лет. Она была одной из первых пациенток нового областного перинатального центра.
Учреждение заработало в октябре 2016 года. За восемь месяцев процедуру ЭКО прошли более 240 пациенток. Каждой третей удалось забеременеть. Этот показатель соответствует российским и международным стандартам, отметили в пресс-службе регионального минздрава. Процедуры проводят за счет средств обязательного медицинского страхования.
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