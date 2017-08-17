В Челябинске посреди лета нашли сугробы. Рядом с Успенским кладбищем до сих пор не растаяла ледяная свалка, куда свозили снег с дорог. В региональном отделении ОНФ назвали полигон природным катаклизмом, созданным человеческими руками. О том, что в Курчатовском районе лежит огромный сугроб, сообщил местный житель с помощью сервиса kartasvalok.ru.

Ледник образовался на улице Радонежской, туда всю зиму свозили снег после очистки улиц. Территория также завалена бытовым мусором. Дорога из этого места на Успенское кладбище настолько захламлена, что затруднен проезд машин, сообщили в ОНФ. Общественники готовятся провести выездной мониторинг с участием миндортранса области, управления экологии города и представителей компании «Южуралмост», которая занималась зимой уборкой на дорогах.

Видео: Отделение ОНФ в Челябинской области

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Все новости за 17.08.2017 г.»